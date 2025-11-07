El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convocó a Ever Cadenillas Coronel para asumir el cargo de vicegobernador regional de La Libertad, a fin de completar el periodo de gobierno regional 2023-2026, otorgándole la credencial que le faculte como tal.

El documento fue suscrito el 3 de noviembre del presente año por el presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo y por los integrantes: Martha Maisch Molina; Willy Ramírez Chavarry, Rubén Torres Cortéz y Aaron Oyarce Yuzzelli.

Con esta Resolución se adjunta, además, la credencial que acredita de manera oficial a Ever Cadenillas como vicegobernador regional del Gobierno Regional de La Libertad.

Esto se cumple después que el pasado 20 de octubre, con oficio N.º 001593-2025-GRLL-CR-SCR, Carlos Mori Betteta, secretario general del Consejo Regional del Gobierno Regional de La Libertad, remitió documentación al JNE relacionada con la elección en el cargo de vicegobernador regional del Gobierno Regional La Libertad.

En ese documento se precisa que el consejero regional Ever Cadenillas Coronel, fue elegido como vicegobernador regional atendiendo la Resolución N.º 0548-JNE del 20 de octubre de 2025, que convocó a Joana Cabrera Pimentel, vicegobernadora del Gobierno Regional La Libertad, para que asuma el cargo de gobernadora regional, en mérito a la renuncia presentada por el exgobernador regional César Acuña Peralta.

La elección de Cadenillas Coronel en este cargo fue por votación unánime y se oficializó mediante el Acuerdo Regional N° 000263-2025-GRLL/CR, del 15 de octubre del 2025, después de convocarse a sesión de Consejo Regional para elegir al vicegobernador y completar el período de gobierno 2023 - 2026.

En este oficio también se solicita al JNE dejar sin efecto su credencial como consejero regional por la provincia de Trujillo, que se convoque al consejo accesitario y se le otorgue la correspondiente credencial.

Consejero

La Resolución N.º 0586-2025-JNE, también convoca a César Hans Aguilar Chavarry, para que asuma el cargo de consejero por Trujillo del Consejo Regional de La Libertad, a fin de que complete el periodo de gobierno regional 2023-2026 y le adjunta la credencial que lo faculta como tal.

Esto, de conformidad con el Acta General de Proclamación de Resultados de Cómputo y de Autoridades Regionales Electas del 25 de noviembre de 2018, la cual fue remitida por el Jurado Electoral Especial de Trujillo con motivo de la celebración de las Elecciones Regionales y Municipales del año 2022.