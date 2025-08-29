Un incendio se reportó la tarde de este viernes en la Fábrica de Cementos Pacasmayo, ubicado en el distrito de Pacasmayo, generando alarma entre los trabajadores y vecinos de la zona.
De acuerdo a las primeras informaciones, el fuego se habría originado en una de las fajas transportadoras, provocando una densa columna de humo visible en varios puntos del distrito de Pacasmayo.
Una fuerte humareda se registró en el interior de la fábrica mencionada generando alarma en la población.
Además, el fuego fue controlado internamente por los mismos trabajadores al promediar las 3:52 de la tarde.
“No se reporta daños a la vida y la salud”, informó el Centro de Operaciones de Emergencia (COER)-La Libertad.
LE PUEDE INTERESAR
- Elías Rodríguez, líder de Podemos Perú: “Gracias a fiscalización Acuña entregó motos”
- La Libertad: César Acuña esperó denuncias para entregar 80 motos
- La Libertad: Fiscalía tiene en la mira al alcalde de Chepén y a Acuña
- La Libertad: Obra que alcalde de Chepén habría pedido a Acuña sí va
- Solicitarán que César Acuña responda ante el Congreso
- Millonarias obras del Gobierno Regional de La Libertad están bajo sospecha
- César Acuña expulsa a Juan José Fort de APP: “No voy a permitir que malogren la imagen del partido”
- La Libertad: Alianza Para el Progreso expulsa a Juan José Fort por denuncias
- La Libertad: Transportistas dicen que César Acuña les mintió