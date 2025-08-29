Un incendio se reportó la tarde de este viernes en la Fábrica de Cementos Pacasmayo, ubicado en el distrito de Pacasmayo, generando alarma entre los trabajadores y vecinos de la zona.

De acuerdo a las primeras informaciones, el fuego se habría originado en una de las fajas transportadoras, provocando una densa columna de humo visible en varios puntos del distrito de Pacasmayo.

Una fuerte humareda se registró en el interior de la fábrica mencionada generando alarma en la población.

Además, el fuego fue controlado internamente por los mismos trabajadores al promediar las 3:52 de la tarde.

“No se reporta daños a la vida y la salud”, informó el Centro de Operaciones de Emergencia (COER)-La Libertad.