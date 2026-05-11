En enero de 2026, en la región La Libertad, el sector construcción registró un crecimiento de 8.5%, impulsado principalmente por la autoconstrucción, según el último informe de Síntesis de Actividad Económica del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En este contexto de expansión, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Norte del Perú (ADINORP) lidera en la ciudad de Trujillo el I Encuentro de Desarrolladores Inmobiliarios, una iniciativa orientada a canalizar este dinamismo hacia un crecimiento urbano ordenado y a fortalecer la inversión privada en la región.

Cifras

De acuerdo al informe, los despachos de cemento alcanzaron un volumen de 66.5 mil toneladas métricas (TM), superando las 61.3 mil TM registradas en el mismo periodo de 2025. Este incremento consolida al sector construcción como uno de los principales indicadores de la actividad económica regional, evidenciando una recuperación sostenida respecto al año anterior, que tuvo un crecimiento de 6%.

Los despachos de cemento son considerados un indicador líder del sector, debido a su alta correlación histórica con la producción en construcción. En ese sentido, el aumento registrado en enero responde, en gran medida, al mayor dinamismo de la autoconstrucción, un componente clave en el desarrollo urbano de la región.

Encuentro inmobiliario

En paralelo a este contexto favorable, la ADINORP lidera en Trujillo el I Encuentro de Desarrolladores Inmobiliarios, un espacio que reúne a los principales actores del rubro con el propósito de articular esfuerzos en la macro región norte. Durante el encuentro se abordan temas estratégicos como el desarrollo de proyectos inmobiliarios exitosos, la identificación de pérdidas en obra y cómo evitarlas desde etapas tempranas, así como estrategias comerciales como la venta de proyectos antes de su construcción.

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