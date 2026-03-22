A pesar de que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) confirmó que el otoño 2026 en Perú inició oficialmente el último viernes 20 de marzo, las autoridades de salud en la región La Libertad han recomendado a la población no confiarse y mantener los hábitos de prevención ante las altas temperaturas.

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En efecto, especialistas que dirigen el Senamhi señalaron que el otoño llega con temperaturas más cálidas de lo normal, principalmente en regiones de la costa del país, debido al calentamiento de las aguas del mar y las altas probabilidades de El Niño costero.

A raíz de que no se descarta que las temperaturas se mantengan elevadas en estas primeras semanas de otoño —entre 27°C y 28 °C—, el titular de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) La Libertad, Gerardo Florián Gómez, ofreció una serie de recomendaciones a la población para cuidar la salud y evitar enfermedades.

ALTO RIESGO

El médico indicó que cuando las temperaturas incrementan favorece la proliferación de bacterias y hay que tener bastante cuidado con las infecciones gastrointestinales.

“Por ejemplo, los alimentos que se venden en las calles tienden a degradarse en menor tiempo y si los consumimos pueden ocasionar enfermedades diarreicas y eso hay que evitarlo”, advirtió.

PROTEGER LA PIEL

El funcionario mencionó como otro factor negativo que traen las altas temperaturas: la intensa radiación ultravioleta que eleva el peligro de contraer una serie de males, principalmente el cáncer de piel.

“Además, hay que cuidarnos los ojos, pues los rayos ultravioleta provocan alteraciones en la parte oftalmológica. Se recomienda usar lentes oscuros y hay que evitar lo más que se pueda estar expuesto a los rayos solares”, resaltó.

Para proteger la piel, el galeno dijo que es determinante usar bloqueadores solares. “Muchas personas, de manera equivocada, dicen me estoy bronceando y a mí no me pasa nada. Pero hay que resaltar que el cáncer de piel es una enfermedad muy silenciosa y muchas veces se presenta a través de unas manchas oscuras y pensamos que nos salió un lunar, cuando en realidad es un melanoma cancerígeno”, agregó.

DENGUE

El funcionario explicó que las altas temperaturas terminan por favorecer el ciclo reproductivo del mosquito Aedes aegypti, el principal transmisor del dengue.

“Es determinante tapar los depósitos de agua, eliminar desperdicios de los techos. Sabemos bien que la costa de La Libertad y parte de la sierra, donde se registran altas temperaturas, hay presencia de dengue. En la actualidad tenemos 81 casos en las provincias de Virú, Chepén, Trujillo y Ascope, por eso recomendamos usar repelentes y evitar que el zancudo se reproduzca”, insistió el titular de la Geresa.

Ante las altas temperaturas, la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell) recomendó la suspensión de formaciones y actividades de los alumnos al aire libre.