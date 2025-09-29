La Gerencia Regional de Educación organizó la feria “Una apuesta por la lectura y la escritura” que congregó a más de 250 estudiantes y docentes de diversas instituciones educativas de la región La Libertad, con objetivo de exhibir y socializar los proyectos y productos elaborados por las instituciones educativas participantes; promover el intercambio de experiencias y aprendizajes entre docentes y estudiantes; fomentar el disfrute de la lectura, la escritura y la poesía de manera colectiva.

Durante la feria se desarrollaron micro talleres de poesía y actividades participativas como la “Cadena de lectura y escritura”, en la cual cada delegación brindó un mensaje inspirador para seguir fortaleciendo la cultura lectora en la región.

La gerencia de Educación destacó el apoyo de World Vision. Asimismo, de la participación del equipo de escritores y ponentes invitados, quienes inspiraron a los asistentes con su arte y experiencias.