Los vecinos de la urbanización La Noria, en Trujillo, ven con entusiasmo cómo va cambiando el rostro de sus calles y avenidas con la obra de mejora de pistas y veredas que se ejecuta en el lugar y que ya tiene un 60%. de avance.

La obra la financia la Municipalidad Provincial de Trujillo y está a cargo de la empresa Corporación Aljar SAC. Los trabajos iniciaron el 3 de julio con un presupuesto de S/ 1,255,614.

“Estamos realizando labores de imprimación para luego colocar la carpeta asfáltica en caliente”, explicó el ingeniero residente Roberto Prado Barriga.

Prado Barriga aseguró que la obra será entregada indefectiblemente el próximo 10 de setiembre para su inauguración y puesta al servicio de la población.