El estado de emergencia decretado por el Ejecutivo ante el inminente riesgo de desastre por lluvias como consecuencia de un posible fenómeno El Niño Costero, no solo obliga a las autoridades locales a poner en marcha acciones previas como limpieza de cauces de quebradas o descolmatación de ríos para mitigar el impacto de la naturaleza, sino que también exige que se implementen los almacenes de ayuda humanitaria para quienes podrían resultar damnificados y afectados.

Para verificar que se esté cumpliendo con esta última parte de lo que indica el Decreto Supremo N° 005-2026-PCM, la Defensoría del Pueblo en La Libertad ha iniciado una serie de inspecciones a los almacenes de ayuda humanitaria de dos municipalidades distritales de la provincia de Trujillo.

POCO

El primer almacén visitado fue el del distrito de Víctor Larco Herrera. Según informó la Defensoría del Pueblo, en el lugar solo se encontró ayuda humanitaria para 20 familias. También advirtió que hay bienes y herramientas que deben ser dados de baja por su mal estado de conservación y porque caducaron.

Sin embargo, lo más preocupante fue descubrir que en la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora aún no han implementado su almacén para ayuda humanitaria. Los funcionarios que se encontraban en el lugar explicaron que estaban en proceso de poner operativa esa área.

Ante los hallazgos advertidos, la Defensoría del Pueblo recomendó a las autoridades ediles adoptar medidas inmediatas para la adecuada implementación y mantenimiento de los almacenes de ayuda humanitaria, a fin de lograr una respuesta efectiva ante la eventualidad de cualquier desastre.

LEER AQUÍ: La Libertad necesita unos 3 mil policías más para cerrar brechas

PREOCUPADO

Wilfredo Agustín Díaz, Subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad, lamentó que se esté presentando esta situación en las municipalidades que están comprendidas dentro del estado de emergencia por lluvias.

No obstante, mencionó que tan importante es contar con esos almacenes debidamente implementados como también que los alcaldes aceleren acciones preventivas.

“Donde hay ríos y quebradas se tiene que realizar la limpieza y descolmatación. Ahora bien, sucedido algún desastre, la norma indica claramente que son las municipalidades distritales las primeras que tienen que acudir con la ayuda. Cuando el número de damnificados lo superan, llaman a las provincias y si estas también se ven sobrepasadas interviene la Región”, explicó.

PREPARADOS

El funcionario precisó que el Gobierno Regional de La Libertad ha implementado 31 almacenes de ayuda humanitaria. Estas están distribuidos de la siguientes manera: Chepén (2), Pacasmayo (1), Ascope (1), Trujillo (3), Virú (1), Gran Chimú (3), Otuzco (2), Julcán (4), Santiago de Chuco (3) , Sánchez Carrión (7) y Bolívar (1).