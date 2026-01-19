El Ministerio de Cultura dispuso la creación del Grupo de Trabajo Multisectorial para la elaboración del Plan de Acciones Multisectoriales para la protección, conservación y recuperación del Complejo Arqueológico Chan Chan.

El objetivo es fortalecer la protección efectiva, así como la gestión integral y sostenible de este sitio patrimonial.

Iniciativa. El Plan de Acciones Multisectoriales deberá contener medidas de corto y mediano plazo que garanticen la protección del área intangible y su zona de amortiguamiento, priorizando acciones de control, limpieza, recuperación ambiental, así como la vigilancia preventiva y la mitigación de riesgos, según la Resolución Ministerial N° 000010-2026-MC.

Asimismo, articulará acciones entre los gobiernos nacional, regional y local, con los organismos especializados, orientados a la prevención, control, fiscalización, limpieza, recuperación ambiental, defensa legal y mitigación de riesgos patrimoniales, con el fin de asegurar la sostenibilidad de las intervenciones y prevenir nuevas afectaciones.

Además, el grupo de trabajo deberá proponer criterios técnicos para la integración de acciones de conservación, gestión del paisaje cultural, manejo ambiental y regulación de las actividades humanas en la franja intangible y su entorno, así como recomendar estrategias de participación ciudadana, comunicación pública y educación patrimonial que contribuyan a reducir prácticas de riesgo, generar corresponsabilidad social y fortalecer la valoración del patrimonio mundial.

También tendrá a su cargo la elaboración de un informe final que sistematice el diagnóstico, las propuestas formuladas y las recomendaciones para su implementación, el cual será elevado al titular del Ministerio de Cultura.