Agentes de la Unidad de Carreteras de Trujillo detuvieron a tres presuntos integrantes de la banda criminal “Los Elegantes de Quiruvilca”, quienes transportaban en dos vehículos una impresionante carga de 4,920 cartuchos de dinamita y 1,000 metros de mecha lenta. El operativo se ejecutó en el sector Pampa de la Julia, en el distrito de Quiruvilca, en la provincia liberteña de Santiago de Chuco.

DESPLIEGUE

Por información policial, la madrugada del viernes, los detectives visualizaron una camioneta y un camión furgón en actitud sospechosa, a la altura del kilómetro 129 de la carretera de penetración a la sierra liberteña. Al revisar ambas unidades, incautaron el material explosivo que era trasladado de forma ilegal y sin autorización de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC).

Video: PNP

Como resultado de este operativo, se detuvo a J.I.R.V., (a) “Yulio”; J.E.C.M., (a) “Pepe”; y E.M.A.G., (a) “Chino”, quienes fueron puestos a disposición de la dependencia policial de Shorey para continuar con las diligencias correspondientes de acuerdo a ley.

GOLPE

De acuerdo con la Policía, el material altamente peligroso de color amarillo suele ser utilizado en actividades criminales vinculadas a minería ilegal y atentados extorsivos.

“Toda esta cantidad de explosivos se encontraba trasladándose al mercado negro. Sabemos que la mayor economía se encuentra en la minería ilegal, pero cuál es la vulnerabilidad que los extorsionadores se pueden llevar ese paquete (explosivos) y alterar toda la tranquilidad del centro de Trujillo. Esto no pasó por la oportuna intervención de la Policía de Carreteras que trabaja articuladamente con la Región (policial)”, indicó el general Ricardo Espinoza Cuestas, jefe de la Región Policial La Libertad.

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