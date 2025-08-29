A poco más de un año de las siguientes elecciones municipales y regionales, hay candidatos —o precandidatos— que intentan valerse de “todo” para captar votos y garantizar el éxito de la campaña.

Ese parece ser el caso de Sandra Terrones Lozano, la misma exgerenta regional de Trabajo y Promoción del Empleo que fue cesada del cargo por celebrar su cumpleaños en las oficinas de la referida entidad estatal.

Un año después de este episodio, Terrones vuelve a ser noticia. No por méritos logrados por su andar en la política, sino por una actitud que ha sido calificada hasta como “deplorable”.

Increíble

¿Qué pasó? Sucede que la ahora precandidata a la Alcaldía de la Municipalidad Distrital de La Esperanza (MDLE) instaló dos toldos con su nombre y el de su actual partido político en el domicilio donde se desarrollaba el velorio de una octogenaria que había fallecido en un incendio ocurrido en la misma jurisdicción.

“Sandra Terrones, sí Podemos”, se leía en ambos toldos ubicados en el frontis de la misma vivienda donde sucedió el siniestro y realizaba la velación.

El texto, además, estuvo acompañado de una P, símbolo del partido político liderado por José Luna Gálvez y que tiene como máximo representante en La Libertad a Elías Rodríguez Zavaleta, precandidato a la presidencia del gobierno regional en los comicios de 2026.

Según vecinos de la zona, la familia de la adulta mayor agradeció el “gesto”, pero algunos moradores “no lo vieron bien” y tomaron fotografías de los toldos para denunciar que Terrones “se estaba aprovechando del dolor ajeno para hacer campaña”. “Así no es, esta señora [por Terrones] está equivocada. Es totalmente reprochable lo que hace”, expresó un poblador.

Crítica y posición

Richard Tapia Maldonado, reconocido politólogo, lamentó la actitud de Sandra Terrones y dijo que esta ronda con lo “inmoral”.

“Es una banalización de la política. No se puede llegar a niveles surrealistas. Ya no importa el dolor de una familia, que seguro no tiene las condiciones económicas para poder enterrar a su pariente de forma digna”, comentó.

Horas después de difundirse por redes sociales las fotografías de los toldos con el nombre de Sandra Terrones y el símbolo de Podemos Perú, la precandidata emitió un comunicado para aseverar que “los toldos colocados fueron un acto de apoyo solidario hacia su familia [de la octogenaria] en medio de una tragedia”.

“Dichos toldos son bienes que forman parte de mi equipo partidario y se pusieron a disposición de manera humilde y respetuosa, ante el llamado de apoyo de los deudos”, añadió.

Pese a las características de ambos toldos, Terrones negó cualquier intento de campaña política. “[...] Pretender confundir la solidaridad con proselitismo es una falta de respeto a la memoria de la señora Gabriela y al dolor de sus familiares”, subrayó.

Sin embargo, para Richard Tapia, esta posición es imposible de creer. “Hay unos antiguos lemas y preceptos que dicen que cuando tú quieres regalar algo o beneficiar a alguien, hazlo en silencio. Y esto ha trastocado lo político”, afirmó.