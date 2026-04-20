Militantes y simpatizantes de Renovación Popular llegaron hasta el frontis de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) en Trujillo exigiendo la nulidad de las elecciones.
La manifestación estuvo encabezada por los excandidatos Diego Bazán (diputado) y Víctor León (senador). “A nadie de los que estamos aquí le queda duda que se ha configurado un fraude. No hay garantías para que exista una segunda vuelta electoral”, aseguró Bazán.
También pidió que las autoridades investiguen al jefe de la Onpe, Piero Corvetto. “El (elecciones de ) 2021 ya demostró su ineficiencia. Corvetto debe ir a la cárcel”, aseguró.
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