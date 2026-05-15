En una significativa ceremonia que marca el inicio de las actividades protocolares de la festividad más importante del norte del país, el Club de Leones de Trujillo realizó la pedida oficial de la Srta. María Fernanda Malca Mas. La joven ha sido designada para portar la corona como la máxima representante de la juventud trujillana durante el 74º Festival Internacional de Primavera, asumiendo el compromiso de liderar las acciones de servicio y promoción cultural que caracterizan a esta institución.

La ceremonia contó con la presencia destacada de Manuel Torres Limay, presidente electo del Club de Leones para el periodo 2026-2027, quien conforme al protocolo leonístico, solicitó formalmente el permiso a los padres de la futura soberana. Durante su intervención, Torres Limay resaltó que la elección de María Fernanda no solo responde a su distinción personal, sino fundamentalmente a su vocación de servicio y espíritu solidario, pilares que sostendrán su gestión frente a la comunidad liberteña.

El momento estuvo impregnado de una profunda carga emotiva, especialmente al momento de la aceptación por parte de la familia Malca Mas, lo que simboliza el respaldo absoluto a la futura reina en su misión de llevar ayuda a los sectores más vulnerables. La institución destacó que este acto protocolar es el primer paso de un reinado que se enfocará en fortalecer los lazos de fraternidad y en rescatar el valor histórico de la primavera trujillana como un motor de desarrollo social.

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