Los centros de salud Bellavista y Manuel Arévalo, ubicados en el distrito de La Esperanza, han llegado al final de su vida útil tras años de funcionamiento en condiciones limitadas. Ambas infraestructuras, de un solo nivel y con evidentes signos de deterioro, serán reemplazadas por modernas edificaciones así informó el Gobierno Regional de La Libertad.

La intervención se ejecutará mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) y beneficiará directamente a más de 60 mil habitantes de la zona, quienes actualmente enfrentan dificultades para acceder a servicios médicos adecuados. El gerente regional de Promoción de la Inversión Privada de La Libertad, Julio Chumacero, confirmó que ya se adjudicó la Buena Pro de ambos proyectos.

En el caso del centro de salud Bellavista , situado en la parte alta del distrito, se proyecta una infraestructura de mayor envergadura que busca convertirse en un referente en el norte del país. El nuevo diseño contempla un edificio de tres pisos, sótano y azotea, construido bajo un sistema dual que combina muros estructurales y pórticos de concreto armado, lo que garantizará mayor resistencia y durabilidad. La inversión prevista para esta obra asciende a 43 millones de soles.

Por su parte, el proyecto del centro de salud Manuel Arévalo contempla la construcción de 13 bloques independientes que albergarán tanto las unidades prestadoras de servicios de salud como las áreas complementarias. Los bloques principales tendrán cuatro niveles más azotea, mientras que el resto se desarrollará en un solo nivel, permitiendo una mejor distribución de los espacios y un flujo más eficiente de pacientes y personal.

Al igual que en Bellavista, el establecimiento Manuel Arévalo contará con equipamiento y mobiliario completamente nuevos, lo que permitirá mejorar la calidad de atención y ampliar la cobertura de servicios médicos. La inversión destinada a este proyecto supera los 44 millones de soles.