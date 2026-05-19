Personal de serenazgo y de la Policía Nacional, mediante el patrullaje integrado, recuperaron una motocicleta que había sido reportada como robada en la intersección del jirón Junín con la calle Progreso, en el distrito liberteño de Chepén.

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Tras recibir la alerta del acto delictivo, la mañana del último lunes, se realizó un operativo y el vehículo menor, el cual no contaba con placa de rodaje, fue encontrado abandonado en la parte alta del jirón Alianza.

La moto lineal fue llevada a la comisaría local para las respectivas diligencias y el procedimiento correspondiente para su posterior entrega a su propietario.