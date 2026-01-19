En un esfuerzo por fortalecer la infraestructura verde de la región, Sedalib inició la jornada de forestación en el sector El Tablazo, en Huanchaco.

VER MÁS: Critican a presidente José Jerí por no incluir a Alto Trujillo en emergencia

La actividad busca sembrar 5,000 plantones de eucalipto en inmediaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Tablazo, en donde ya se han forestado cerca de 30 hectáreas.

El presidente del directorio de Sedalib, Frank Sánchez, dijo que estas acciones buscan embellecer el entorno y generar un impacto real en la salud pública y el ecosistema local.

“Esta jornada representa un paso firme hacia el fortalecimiento de nuestras acciones ambientales, impulsando la conservación de las áreas verdes y la mejora de la calidad ambiental para nuestra región”, señaló Sánchez

La elección del eucalipto en la zona de la planta de tratamiento responde a una estrategia de barrera natural, que ayuda a mejorar la calidad del aire en los alrededores, además de controlar la erosión del suelo y fomentar la biodiversidad en zonas industriales y de servicios.