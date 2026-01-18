El candidato a la presidencia de la República por la Alianza Electoral Venceremos, Ronald Atencio, estuvo ayer en Trujillo y en una conferencia de prensa anunció que de llegar a obtener la confianza de la población lo primero que hará “vía decreto supremo” es crear el “Comando de Aniquilamiento” para enfrentar a las organizaciones criminales en Lima y en la región La Libertad.

“No le vamos a dar tregua al sicario y al extorsionador, porque ellos afectan y se dirigen contra la clase popular como es el taxista, el mototaxista, el pequeño empresario, el bodeguero en el mercado. Los grandes intereses capitalistas no se ven golpeados por la criminalidad, por eso tenemos que hacer un país de paz y de tranquilidad. Ya ha quedado demostrado que los estados de emergencia no solucionan el problema”, manifestó.

LO DIRIGIRÁ

Ronald Atencio aseguró que él mismo dirigirá el “Comando de Aniquilamiento” y asumirá la responsabilidad de lo que pueda suceder con el accionar de este grupo. “No le vamos a dar tregua a la delincuencia, pero sí vamos a respetar los derechos humanos. Por eso es que no nos vamos a salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, recalcó.

El candidato indicó que pondrá énfasis en la lucha contra la delincuencia en La Libertad, pues es la región con el mayor nivel de incidencia criminal después de Lima. “En 2025, solo en la provincia de Pataz, se cometieron 51 homicidios y esas son cifras de terror y de espanto”, resaltó.

Cuando los periodistas le hicieron recordar a Ronald Atencio que en Trujillo fue sonado el caso de un presunto “Escuadrón de la Muerte” que terminó con policías denunciados y que aún se defienden para evitar ser condenados a cadena perpetua, el aspirante al Sillón de Pizarro aclaró: “A veces quieren equiparar el término aniquilamiento a un grupo paramilitar como el Grupo Colina o Comando Rodrigo Franco, pero este no es el caso. Si digo aniquilamiento, es en el sentido de combatir, cercenar y extirpar al crimen organizado”.

Detalló que este “Comando de Aniquilamiento” estaría conformado por 500 policías de élite que tendrán a su disposición todo el aparato estatal y trabajarán de la mano con Inteligencia y hasta se le dará acceso a interceptaciones telefónicas. “Necesitamos darles las herramientas inmediatas a este grupo especial”, agregó.

PAÑOS FRÍOS

Duberlí Rodríguez, expresidente del Poder Judicial y hoy candidato al Senado Nacional por la Alianza Electoral Venceremos, trató de poner paños fríos a la conferencia y comentó que la palabra “aniquilamiento” está familiarizada con Sendero Luminoso, que contaba con estos grupos dentro de su organización, pero que eso no tiene nada que ver con lo que está proponiendo Ronald Atencio.

“Cuando ya legalmente se establezca, el nombre podría ser Comando Unificado Contra la Delincuencia”, acotó.