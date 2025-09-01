Sicarios que habrían llegado a bordo de una motocicleta, asesinaron a balazos a dos hombres cuando se encontraban tomando gaseosa en los exteriores de una tienda en el Barrio 6A del distrito de Alto Trujillo, en la provincia de Trujillo.

EL CASO

El ataque se registró al promediar las 9 de la noche del último domingo, cuando los criminales llegaron hasta la zona mencionada y tras divisar a los jóvenes, sacaron sus armas de fuego y apretaron el gatillo para ultimarlos sin compasión.

Tras el atentado, Jhon Antony Saucedo Polo (23) y Flavio César Ttupa Mantilla quedaron tendidos en el piso y en medio de un charco de sangre.

Los vecinos pidieron el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la jurisdicción y de seguridad ciudadana. Cuando llegaron los detectives, verificaron que los mencionados ya no presentaban signos vitales.

Por la modalidad del ataque, la Policía no descarta que el móvil se trataría de un posible ajuste de cuentas.

ANTECEDENTES

Una de las víctimas, Saucedo Polo, había sido detenido en mayo de este año en Alto Trujillo y la Policía lo sindicó de ser presunto integrante de la banda criminal “El Terror de los Evangélicos del Porvenir”.

Además, en aquella intervención policial también detuvieron a cuatro y se les incautó seis dinamitas, cinco municiones y cuatro stickers extorsivos.