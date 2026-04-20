Con el firme compromiso de elevar los estándares de salud en la región, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) La Libertad, llevó a cabo una supervisión inopinada en los establecimientos de la Red Integrada de Salud (RIS) Virú.

Esta intervención busca verificar de primera mano la realidad operativa de los centros de salud y asegurar que la población reciba un servicio digno, eficiente y oportuno.

Durante la jornada, el equipo técnico de la Red Integrada de Salud Virú recorrió las diversas áreas de atención para evaluar las condiciones actuales del servicio. El objetivo principal de estas visitas sin previo aviso es identificar cuellos de botella y garantizar que los protocolos de atención se cumplan rigurosamente.

Los puntos clave de la intervención incluyeron como la verificación de servicios con una evaluación directa de la infraestructura y el flujo de atención al paciente, el diálogo con el personal a fin de recoger las inquietudes y sugerencias de los profesionales de salud, quienes reafirmaron su compromiso con la mejora continua. Otro punto clave es la detección de aspectos críticos que requieren fortalecimiento inmediato.

La información recopilada permitirá a la RIS Virú e implementar acciones correctivas y preventivas de manera inmediata. Estas medidas están orientadas a optimizar los recursos y procesos, garantizando que cada ciudadano de la provincia de Virú cuente con una atención más humana y de mayor calidad.

“Nuestra prioridad es el paciente. Estas supervisiones nos permiten actuar con rapidez para corregir deficiencias y potenciar los aciertos, asegurando que la salud llegue de forma eficiente a toda la comunidad”, detalló Gerardo Florián, gerente de la Geresa.

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