La gerente del Servicio de Administración de Bienes Municipales de Trujillo (SAIMT), Margarita Marquina, aclaró que la comuna de Trujillo no es la única propietaria del techo del mercado Central. Es un bien común y le pertenece a la Junta de Propietarios.

El mercado tiene un reglamento inscrito en la partida matriz 03122627, que en su art. 5 dice que los cimientos, sobrecimientos, columnas, muros exteriores, techos y demás elementos estructurales para la estabilidad de la edificación son bienes comunes en copropiedad. Ante ello, los comerciantes deben intervenir en el cambio del techo.

“Entonces, el techo pertenece a los copropietarios y en esa copropiedad la MPT tiene el 20.27% inscrito. Se estimaba que tendría el 30%, pero eso se debe a que aún hay propietarios que no elevan a escritura pública sus minutas”, señaló la funcionaria.

Recordó que había un proyecto para intervenir en el techo, pero la Junta de Propietarios no aceptaba la propuesta y eso nunca se ejecutó.

“Se les dijo a los comerciantes que nos enfoquemos primero en el desmontaje del techo y se ponga temporalmente una malla Raschel, porque cualquier proyecto conlleva varios meses su ejecución. Esa era una alternativa para que no se perjudiquen y sigan trabajando hasta que se ejecute el proyecto”, dijo por su parte el alcalde provincial Mario Reyna.