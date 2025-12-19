Más de 1,100 pobladores del área rural del distrito de Laredo, que a la fecha sólo podían movilizarse en mototaxis, tendrán servicio de transporte público luego que el Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) aprobó la ampliación de la ruta C-32, letra S, de la empresa de Transportes, Turismo y Servicios, Bello Horizonte S.A.
Se detalló que la ampliación, bifurcando parte de su trayecto, atenderá los servicios para movilizarse de los pobladores de Quirihuac Bajo, sector Las Cocas, Jesús María y puente Menocucho.
El compromiso de la empresa es atender este servicio con una flota operativa de 16 a 22 unidades y una frecuencia promedio de 10 minutos.
Los pobladores de esta zona rural de Laredo tenían problemas para trasladarse y un alto costo diario en el uso de mototaxis para abastecerse de productos para la canasta básica, sacar su producción a los mercados cercanos, ir a estudiar o trabajar.
