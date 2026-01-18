El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso el traslado inmediato de un interno de 39 años, desde el penal El Milagro, a la carcelería de Cajamarca. Esta medida se dio luego de que el reo había pretendido escapar de la cárcel de Trujillo.

Se trata de Edgar Robinson Cotrina Osorio, quien cumple una condena de 30 años por el delito de homicidio calificado. Su víctima fue una mujer de 89 años, a la que acuchilló el 1 de diciembre de 2023, tras ingresar a robar a un inmueble de la cuadra 5 del jirón Estete, en pleno Centro Histórico de Trujillo.

EL CASO

La mañana del lunes 12 de este mes, el INPE informó que Cotrina Osorio trató de fugar del establecimiento penitenciario de varones y para ello había escalado la pared del patio del pabellón 6. Luego, llegó hasta la zona que es conocida como “tierra de nadie”. El preso terminó siendo descubierto porque se atascó en las concertinas (alambre con cuchillas) que están instaladas al ras del piso.

El personal que custodia las torres del centro de reclusión se percató de que había un hombre en el lugar y ante ello activó el protocolo de seguridad. Cuando se acercaron para llevar al interno de nuevo a su celda, se percataron de que presentaba múltiples cortes en el brazo izquierdo, la espalda y los pies. Bajo custodia del personal de seguridad lo evacuaron de emergencia al Hospital Regional Docente de Trujillo y así reciba la atención médica.

EN FALTA

De acuerdo con el comunicado del INPE, Edgar Cotrina estaba en la celda 2 e incurrió en una falta disciplinas grave, conforme a lo estipulado en la normatividad penitenciaria vigente.

“El mencionado interno viene generando una influencia negativa en la población penitenciaria y su accionar constituye una grave transgresión a las normas de seguridad y tratamiento, razón por la cual resulta indispensable adoptar medidas urgentes y ejemplares que alteran la convivencia pacífica y la vigencia del principio de autoridad en los establecimientos penitenciarios”, informó el INPE.