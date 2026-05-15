Conflicto. Eduardo Acevedo Luján, presidente de la Asociación de Desarrollo y Defensa de Huanchaco, propuso ayer, en conferencia de prensa, realizar un cabildo para poder reformular el tipo construcción y diseño del nuevo muelle de Huanchaco.
Dijo que el diseño elegido por el Gobierno Regional (GORE) La Libertad, el mismo que propone una estructura de concreto armado marino con un costo de S/ 38 millones, no fue consultado al pueblo de Huanchaco.
“Lo que se quiere hacer es una aberración. Dice el GORE La Libertad que eso es lo quiere el turista. Yo no sé de dónde han llegado a esa conclusión”, cuestionó. El dirigente propuso que en un cabildo los representantes del Colegio de Arquitectos y el de Ingenieros de La Libertad, además de la participación de la sociedad civil, se decida un diseño que vaya de acorde con la identidad de Huanchaco.
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