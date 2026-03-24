El sector Chagualito, en el distrito de Cochorco, provincia de Sánchez Carrión, se ubica en una zona peligrosa por donde discurren huaicos, alertó el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

Detalló que analizaron las condiciones del terreno, la geología local y la dinámica de la quebrada Cachipampa. Según el informe, la zona está conformada por rocas metamórficas muy fracturadas y materiales sueltos. Estos depósitos tienen poca cohesión y se erosionan con facilidad, lo que favorece la generación de huaicos durante periodos de lluvias intensas.

Además, el relieve presenta pendientes pronunciadas, lo que facilita que grandes volúmenes de sedimentos se movilicen ladera abajo cuando aumenta el caudal de las quebradas.