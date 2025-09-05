Una de las vecinas de la casa colindante donde se produjo el ataque con 30 cartuchos de emulsión color blanco de la urbanización Las Quintanas, en Trujillo, indicó que al momento del ataque se encontraba en la cocina.

“La mayoría estaba descansando. Me encontraba en la cocina y ocurrió este problema. Pensábamos que era terremoto, doy la vuelta, veo las luces y el humo. Además, empezaron a caer las lunas de las ventanas”, indicó una moradora.

También, dijo que un ropero de madera empotrado en la pared de un dormitorio quedó completamente destrozado.

“Todo quedó sin ventanas y puertas descuadradas. Tengo un ropero que es al lado de esa casa (dinamitada) que es empotrado y todo reventó”, apuntó.

Además, pidió que arreglen el carro de su sobrino que se vio afectado y que labora como taxista.

“Que arreglen las puertas y ventanas. Sobre todo, el carro que es un material de trabajo de unos de mi sobrino. Se quedó sin su herramienta de trabajo”, remarcó.