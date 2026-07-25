Debido al incremento de la temperatura de las aguas del mar producto del fenómeno El Niño, la anchoveta migra al sur y las aves guaneras se están quedando sin su principal alimento y en consecuencia mueren por desnutrición e inanición. Los cadáveres han empezado a aparecer en las playas de Salaverry y Las Delicias, en la provincia de Trujillo, región La Libertad.

Carlos Bocanegra García, docente de Biología Pesquera en la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), advirtió que lamentablemente los pelícanos, guanay y piqueros seguirán muriendo porque la temperatura del mar no va a cambiar pronto; al contrario, en los siguientes meses se incrementará.

“Esto se va a agudizar, la muerte de estas aves está asegurada. La hambruna en el mar sigue, porque el mar está caliente”, enfatizó el especialista.

PELIGROSO

Explicó que debido a que las aves no encuentran su alimento en el mar, han salido masivamente a los puertos y terminales pesqueros, pero en esos lugares tampoco encuentran el pescado para comer. “Es así que muchas terminan muriendo en el litoral”, agregó.

El biólogo pesquero manifestó que el problema puede agudizarse y hay una alta probabilidad de que afecte al ser humano, debido a que estas aves desnutridas tienen parásitos y son expulsados en las excretas, tanto en las playas como en los terminales pesqueros.

“Además, he visto en la playa de Salaverry a perros jugando con los cadáveres de las aves y esas mascotas van a los hogares de las familias de la zona y van llevando parásitos. Esto es grave”, resaltó.

En esa línea, cuestionó que las autoridades que tienen que ver con el manejo de residuos sólidos peligrosos y altamente contaminantes no retiren a esas aves muertas mediante protocolos correspondientes y enterrarlas en lugares adecuados o quemarlas.

ALIMENTARLOS

Dijo que no se opone a que personas acudan a los terminales pesqueros y traten de alimentar a las aves, pero los llamados a hacerlo son las instituciones que tienen presupuesto y están destinadas para eso. “Se trata de salvar a la especie. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre en el Perú (Serfor) ha dicho no se acerquen, no los alimenten. En otras palabras nos están diciendo: ‘déjenlos que mueran’ y eso, desde mi punto de vista, no puede ser”, enfatizó.

Comentó que el alimento que le da la gente a las aves podrá salvar a algunas, pero la mayoría terminará muriendo. “Yo propongo que Serfor haga mantenimiento de los nidos que están abandonados en las islas, porque estas aves solo ponen dos o tres huevos y solo uno sobrevive, la tasa es baja. La idea es salvar a los jóvenes, para que tengan la oportunidad de reproducirse, de lo contrario se corre el riesgo de que desaparezcan de las islas Guañape y Macabí. Solo sobrevivirán las aves del sur del país”, acotó.

El gerente regional de Salud de la Libertad, Gerardo Florián Gómez, confirmó que las aves marinas muertas pueden representar un riesgo sanitario si no se recogen o se manipulan sin protección. Enfermedades como influenza aviar, salmonelosis, y campylobacterosis en determinadas circunstancias pueden transmitirse a los humanos.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad