La comunidad campesina de Liberación Caracmaca, ubicada en el distrito de Sanagorán, será beneficiada con el próximo inicio de la ejecución de una importante obra orientada a fortalecer la práctica deportiva y recreativa en la zona.

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El proyecto, denominado “Creación de los servicios de práctica deportiva y/o recreativa en la Comunidad Campesina de Liberación Caracmaca, distrito de Sanagorán, provincia de Sánchez Carrión” demandará una inversión de S/ 2,360,656 y será financiado con recursos provenientes de las regalías administradas por la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama.

La obra consistirá en la construcción de un coliseo deportivo con gras sintético de 608 metros cuadrados, cuyo como objetivo principal es brindar espacios adecuados para el desarrollo de actividades físicas, promoviendo la formación integral de la juventud.

El proyecto también contempla la instalación de una cobertura con techo de membrana auto soportada para proteger el espacio deportivo, la implementación de dos tribunas con cuatro filas cada una para el público, un módulo de servicios higiénicos, un portón de ingreso y un cerco mixto de ladrillo con malla perimétrica, que garantizará la seguridad del recinto.

La duración de ejecución del coliseo de grass sintético es de 120 días calendario. La entrega del terreno se realizó el lunes 6 de abril y el inicio de obra está programado para el lunes 4 de mayo.

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