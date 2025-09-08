El Consejo Regional de La Libertad aprobó por unanimidad la ordenanza que declara de “Interés Regional la Preservación, Protección y Promoción de la Puya Raimondi en el Cerro Quinga”, ubicado en el distrito de Salpo, provincia de Otuzco. La norma busca proteger el bosque de la planta conocida como la “Reina de los Andes”.
La iniciativa fue sustentada por la presidenta de la Comisión Ordinaria de Agricultura, Gissela Crisólogo Polo, quien destacó la importancia de proteger esta especie. Asimismo, la consejera Irma Ávalos Contreras, también miembro de la comisión, subrayó el impacto que la legislación tendrá en la conservación de la Puya Raimondi.
El alcalde de Salpo, Sigifredo Rojas Guevara, agradeció al Consejo por la aprobación unánime de la ordenanza, resaltando la importancia de esta iniciativa.
