Deyvi Julián Melquiades, locutor de Radio Tabocas Mix, fue asesinado de tres balazos la noche del último domingo cuando se encontraba por el barrio San Andrés, en el distrito de Quiruvilca, en la provincia de Santiago de Chuco.
De acuerdo a información preliminar, se conoce que Julián Melquiades se dirigía a su hogar, pero fue interceptado por desconocidos y que lo acribillaron a sangre fría.
Pobladores y familiares mostraron su indignación y esperan que se esclarezca este hecho de sangre. También pidieron mayor presencia de la Policía.
También se conoció que Julián Melquiades era muy querido en su comunidad por su labor como locutor y su cercanía con la población.
La Policía Nacional del Perú ya investiga el móvil de este asesinato.
