Continúan las detonaciones en la provincia de Trujillo. Delincuentes llegaron hasta la llantería “Todo Llantas Papillon S.A.C.”, ubicada en la carretera Industrial, y detonaron una potente carga explosiva.
El hecho ocurrió la noche del último jueves en el negocio mencionado que se sitúa en la urbanización Villa El Contador. La explosión afectó la reja, puerta enrollable y parte del piso de concreto.
De acuerdo a los vecinos, es la primera vez que atentan contra el inmueble.
“Ha sido a las 9 de la noche y es la primera vez (detonan). Un vecino nos dijo que ha sido una bomba, porque vio el humo”, indicó una vecina en declaraciones a Cosmos Noticias.
LE PUEDE INTERESAR
- Elías Rodríguez, líder de Podemos Perú: “Gracias a fiscalización Acuña entregó motos”
- La Libertad: César Acuña esperó denuncias para entregar 80 motos
- La Libertad: Fiscalía tiene en la mira al alcalde de Chepén y a Acuña
- La Libertad: Obra que alcalde de Chepén habría pedido a Acuña sí va
- Solicitarán que César Acuña responda ante el Congreso
- Millonarias obras del Gobierno Regional de La Libertad están bajo sospecha
- César Acuña expulsa a Juan José Fort de APP: “No voy a permitir que malogren la imagen del partido”
- La Libertad: Alianza Para el Progreso expulsa a Juan José Fort por denuncias
- La Libertad: Transportistas dicen que César Acuña les mintió