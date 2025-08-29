Continúan las detonaciones en la provincia de Trujillo. Delincuentes llegaron hasta la llantería “Todo Llantas Papillon S.A.C.”, ubicada en la carretera Industrial, y detonaron una potente carga explosiva.

El hecho ocurrió la noche del último jueves en el negocio mencionado que se sitúa en la urbanización Villa El Contador. La explosión afectó la reja, puerta enrollable y parte del piso de concreto.

De acuerdo a los vecinos, es la primera vez que atentan contra el inmueble.

“Ha sido a las 9 de la noche y es la primera vez (detonan). Un vecino nos dijo que ha sido una bomba, porque vio el humo”, indicó una vecina en declaraciones a Cosmos Noticias.