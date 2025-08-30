Elías Rodríguez Zavaleta, aspirante al Gobierno Regional de La Libertad por Podemos Perú, salió ayer en defensa de la precandidata a la Alcaldía de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, Sandra Terrones Lozano, quien es duramente cuestionada por presuntamente hacer campaña política en el velorio de una octogenaria que falleció tras el incendio de su vivienda.

Lo que se le critica a Sandra Terrones es que haya dispuesto que se instalen dos toldos que llevaban estampado su nombre y el del partido político en los exteriores del domicilio donde se velaban los restos de Gabriela Namoc Cabo (84).

“Están tratando de buscar cinco pies al gato y colocando la cáscara de plátano en el camino para resbalar y caer. Tengo información de primera mano y Sandra Terrones solo ha querido brindar apoyo a una familia que pasaba por un duro momento sin tener de por medio ningún cálculo político”, aseguró Elías Rodríguez.

SE LES ADVIRTIÓ

Según Elías Rodríguez, cuando los deudos y vecinos de la anciana fueron a solicitar apoyo se les avisó que los toldos tenían el nombre de Sandra Terrones. Sin embargo, a pesar ello lo aceptaron.

“Están buscando lo mínimo para cuestionar, pero una cosa les diré: Sandra Terrones no es ladrona, no es corrupta. Ella solo ha querido apoyar a vecinos en problemas y no ha tenido en este caso ningún cálculo político”, recalcó.

No obstante, el líder de Podemos Perú en La Libertad aseguró que de ahora en adelante tendrán mucho más cuidado en este tipo de situaciones para que no sean mal interpretadas.

LOS QUIEREN CALLAR

De otro lado, Elías Rodríguez señaló que hay una especie de campaña para minimizar y desprestigiar el trabajo de fiscalización que están realizando algunos consejeros regionales a la gestión de César Acuña.

“Están diciendo que estamos en contra de la construcción de los hospitales, y eso es falso. O sea, quieren que prime ese mensaje que dice: ‘No importa que robe con tal de que haga obras”. La fiscalización va a continuar”, advirtió. A lo que se refiere Elías Rodríguez es que los medios de comunicación han informado sobre presuntas irregularidades en las licitaciones de las obras de los hospitales de Virú y Santa Isabel en el distrito de El Porvenir.