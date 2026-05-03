Más equipamiento para la lucha contra la delincuencia y contra la criminalidad.
Más equipamiento para la lucha contra la delincuencia y contra la criminalidad.

El burgomaestre del distrito de Víctor Larco Herrera, Enrique León Clement, presentó recientemente, en la plaza de Armas de Buenos Aires, las cinco camionetas nuevas que se suman a la flota de unidades móviles del servicio de serenazgo.

“Los vehículos están totalmente equipados e implementados, y cuentan con la respectiva documentación y SOAT (Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito), para que inmediatamente se pongan a disposición de las labores de seguridad ciudadana del distrito”, resaltó el alcalde víctorlarquense.

León Clement pidió al personal edil que pongan en funcionamiento las camionetas y activen las circulinas, mostrando detalles de su moderno equipamiento.

La autoridad municipal hizo hincapié que esta adquisición se suma a los seis vehículos con que cuenta la comuna.

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