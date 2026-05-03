El burgomaestre del distrito de Víctor Larco Herrera, Enrique León Clement, presentó recientemente, en la plaza de Armas de Buenos Aires, las cinco camionetas nuevas que se suman a la flota de unidades móviles del servicio de serenazgo.

“Los vehículos están totalmente equipados e implementados, y cuentan con la respectiva documentación y SOAT (Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito), para que inmediatamente se pongan a disposición de las labores de seguridad ciudadana del distrito”, resaltó el alcalde víctorlarquense.

León Clement pidió al personal edil que pongan en funcionamiento las camionetas y activen las circulinas, mostrando detalles de su moderno equipamiento.

La autoridad municipal hizo hincapié que esta adquisición se suma a los seis vehículos con que cuenta la comuna.

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