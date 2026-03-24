Con el objetivo de fortalecer la lectoescritura en niños, niñas y adolescentes, la Gerencia Regional de Educación, a través de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Julcán, impulsa el plan lector con producción literaria denominado “Promueve la lectura, escribe y mejora tu cultura”, iniciativa que busca no solo incentivar la lectura y la escritura, sino también contribuir a reducir la brecha en comprensión lectora en la comunidad educativa.

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Participantes

En el proyecto participan 184 estudiantes de 18 instituciones educativas de los distritos de Carabamba, Huaso, Calamarca y Julcán. Como parte del proceso, los escolares elaboran cuentos, poesías y leyendas inspiradas en las tradiciones, costumbres y leyendas de sus comunidades, fortaleciendo así su identidad cultural y el vínculo con su territorio.

El proyecto se desarrolló en dos etapas. En la primera participaron más de 20 docentes, quienes elaboraron cuentos como parte del proceso formativo. En la segunda etapa se incorporó a los estudiantes, priorizando el desarrollo de competencias clave en lectura y escritura.

“Esta estrategia responde a la necesidad de mejorar la comprensión lectora, considerada uno de los principales desafíos en la comunidad educativa. Por ello, se busca que los estudiantes no solo lean y escriban, sino que comprendan e interpreten adecuadamente los textos”, manifestó Rufino Rodríguez Román, gerente de Educación.

Feria del libro

Como parte de la continuidad del proyecto, la UGEL Julcán prepara para este año una feria del libro, donde se presentarán las producciones elaboradas, que en conjunto suman un total de 20 libros y otras producciones que ya vienen preparando con otros alumnos de la zona.