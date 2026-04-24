Al parecer, el problema del mal funcionamiento de las cámaras de seguridad no se circunscribe al distrito de Trujillo, pues la congresista Magaly Ruiz evidenció el último martes que solo dos personas monitorean 76 de estos dispositivos en el distrito de La Esperanza.

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Como parte de su semana de representación, la parlamentaria llegó de manera inopinada hasta la central de monitoreo y también constató que 10 de estas cámaras funcionan con radiofrecuencia, lo que los deja fuera de servicio ante cortes de energía.

Además, vio que varias cámaras (24) están esperando para recibir mantenimiento y las tienen dentro del local en el piso.

“No podemos permitir estas fallas. Exigimos acciones inmediatas para garantizar vigilancia permanente a nuestras familias”, publicó la legisladora en sus redes sociales.

FISCALIZACIÓN

Además de ello, la congresista le ha enviado el Oficio N°552-2025-2026-MRR/CR al alcalde de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, Wilmer Sánchez Ruiz, mediante el cual le solicita le precise la fecha exacta de la designación e inicio de funciones del gerente de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres, Walter Villacorta.

También ha pedido información sobre la fecha de inicio de la relación contractual del responsable técnico, Napoleón Salas.

De la misma manera, ha solicitado la nómina completa del personal que presta servicios en la central de monitoreo, detallando sus perfiles, modalidad de contratación y copia del cuaderno de distribución de turnos. Como último punto, la legisladora requirió se precise cuánto es el presupuesto asignado para mantenimiento del sistema de videovigilancia.

En la víspera, el gerente de Seguridad Ciudadana de la comuna de Trujillo, César Campaña, reveló que no cuentan con los servidores para almacenar la información que recopilan las 65 cámaras instaladas en puntos críticos.

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