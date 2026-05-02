Un hombre que simuló ser cliente aprovechó el descuido de una trabajadora para robar un celular que se encontraba sobre una mesa del Salón Spa Domy, ubicado en la cuadra 13 de la calle Micaela Bastidas, en el distrito trujillano de El Porvenir. Este hecho quedó registrado por la cámara de videovigilancia de negocio.

El caso

De acuerdo con las imágenes de vigilancia, el sospechoso que vestía un short azul, un polo plomo y llevaba una gorra negra, se sentó en un mueble del establecimiento. Luego, sustrajo el aparato móvil, lo esconde entre sus pertenencias, en una bolsa negra, y simula estar apurado para salir de la peluquería.

También se conoció que el hombre ya habría intentado en otra oportunidad robar en el mismo negocio, pero al ser descubierto terminó huyendo.

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