Una persona le tiró un huevazo en la cabeza al candidato a la presidencia por el partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta. La agresión ocurrió el último 21 de marzo, durante un evento proselitista dirigido a jóvenes.

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Ataque

El hecho fue registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se ve cuando el muchacho, que tendría unos 20 años y vestía un polo del partido apepista, se le acerca al postulante presidencial y le pide un selfie. Cuando el exgobernador de La Libertad posaba para la foto, el joven le tiró un huevazo en la cabeza.

Tras el hecho, Acuña Peralta intentó sujetar del brazo a su agresor; pero éste huyó ante la mirada desconcertada de simpatizantes y candidatos. En las imágenes también se ve cuando una persona encargada de la seguridad del evento va detrás del joven. Sin embargo, no se informó de ninguna detención.

Este hecho ha generado diversas reacciones en las redes sociales. Algunos, como el streamer “Neutro”, condenaron el ataque. “Demasiado mal, eso de verdad está muy mal”, dijo en su cuenta de Kick.

Pese a que la violencia no debe ser permitida en ninguna campaña electoral, algunos cibernautas intentaron justificar la agresión indicando que el joven actuó en represalia a las promesas incumplidas de la exautoridad de La Libertad.

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Se pronuncian

A través de un comunicado, APP expresó su “indignación y rechazo ante el atentado sufrido por César Acuña”. Agregó que el acto fue cometido por un “adolescente” que habría sido “inducido por terceras personas que se encuentran en investigación”.

“Este acto de violencia no detendrá el trabajo comprometido del candidato presidencial y líder de APP, César Acuña, ni mucho menos la confianza depositada en los jóvenes. Seguimos firmes y con convicción, respaldados por el apoyo ciudadano que crece en cada región del país y en Lima”, indicaron.

Antecedente

Esta no es la primera vez que César Acuña es víctima de agresión. En setiembre de 2025, detractores del líder de APP le lanzaron un huevo durante una caravana que el exgobernador de La Libertad encabezaba en la calle Real de la ciudad de Huancayo.

Aquella vez tampoco se logró identificar a los autores del ataque.