Cuatro suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) que habían sido detenidos en la provincia de Pataz por presuntamente haber exigido 40 mil soles para dejar en libertad a una mujer que habría estado retenida contra su voluntad serán recluidos en el penal de Trujillo, luego de que el Octavo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria les dictara 18 meses de prisión preventiva.

La medida coercitiva recayó contra el ST3 PNP Jhonatan Martínez Santa Cruz, de 38 años; el S1 PNP Julio Reyna Pereda, de 33; S2 PNP Jimmy Ruiz Mendoza, de 30; y S3 PNP Ciro Vega Reyes, de 33. Los mencionados serían investigados por los presuntos delitos de secuestro y extorsión.

EL CASO

Según las pesquisas del Ministerio Público, el 12 de abril personal de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) y del Ejército participó de un operativo que se ejecutó en el anexo de Chagual, ubicado en el distrito Pataz. Esto a raíz de la denuncia de un ciudadano que indicó que desconocidos le pedían una fuerte suma de dinero para dejar libre a su hermana.

Tras acordar el pago y presuntamente realizar la entrega del dinero, en la zona de Zarumilla, se inició la persecución contra una camioneta Toyota Hilux sin placa de rodaje. Dentro del vehículo, las autoridades informaron en su momento que hallaron el dinero presuntamente exigido al denunciante, así como armas de corto y largo alcance, municiones, chalecos antibalas y otros equipos policiales.

SE PRONUNCIA

El general Franco Moreno Panta, jefe de la Región Policial La Libertad, indicó que existentes reglas judiciales que determinaron cárcel preventiva para los cuatro investigados. “Ayer (jueves) el Poder Judicial ha determinado, tengo entendido, 18 meses (prisión preventiva). Existen las reglas judiciales que están a cargo de sus abogados e irán a una apelación. Esa es la situación actual de ellos”, detalló.

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