Nancy Pretell Díaz, gerente del Proyecto Especial de Recuperación del Patrimonio Monumental de Trujillo (PAMT), confirmó ayer que los peldaños de las graderías del Monumento a la Libertad se están desplazando y que la tendencia es que seguirá sucediendo.
Ante ello, en coordinación con la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) La Libertad, se están elaborando los términos de referencia para solicitar la intervención de especialistas que se encarguen de realizar una evaluación técnica, detallada y profunda de las causas que están ocasionando ese movimiento.
Dijo que el objetivo es determinar si realmente hay un hundimiento del terreno. Mientras tanto, temporalmente permanecerán los bolardos y cadenas alrededor del monumento.
ESPECIALISTAS
La funcionaria explicó que cada una de las decisiones que se están tomando en relación a proteger el monumento a la Libertad se realizan en permanente comunicación con la DDC La Libertad y se cuenta también con el apoyo técnico del Colegio de Ingenieros de La Libertad.
Mencionó que el costo del estudio correrá por cuenta de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT). No obstante, no precisó cuánto es el presupuesto que demandará dicho trabajo, toda vez que recién en 15 días se conocerán los términos de referencia para tener una idea clara del nivel de profesionales y especialistas que se requiere; además del tipo de pruebas y análisis que se tienen que realizar.
Sin embargo, adelantó que es probable que los especialistas (ingenieros civiles con especialidad estructuras) sean designados por el Colegio de Ingenieros de La Libertad.
Posterior a este estudio se debe entregar un informe detallado de las causas del desplazamiento de los peldaños de las graderías y se tendrá que elaborar un expediente técnico para ver cómo se va a intervenir.
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