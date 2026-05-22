Directivos e hinchas del Club Carlos A. Manucci se reunieron con el alcalde provincial de Trujillo Mario Reyna y este les confirmó que el partido de este equipo contra el Pirata FC se disputará de todas maneras este domingo 24 de mayo en el Estadio Mansiche, a las 3:30 de la tarde.

“Estoy seguro que este domingo hundimos el barco de Piratas de tres bombazos, mínimo”, dijo el burgomaestre hablando en términos coloquiales ante los hinchas, que le agradecieron su intermediación para permitir que este encuentro se juegue de todas maneras en el Mansiche.

Respecto al impedimento del uso del escenario deportivo, precisó que se debió a que solicitaron la autorización fuera del plazo establecido, pero se aclaró que eso ocurrió porque la Federación Peruana de Fútbol (FPF) comunicó tarde la programación del partido, lo que se acreditó con el correo recibido, permitiendo subsanar el impase.

Para partidos de la Liga 1 y Liga 2 los documentos se presentan con 12 días de anticipación. Esta vez lo presentaron el día 10, es decir están fuera del plazo, por lo que ingresaron una reconsideración que se evaluó en la MPT.

“De cara a los futuros partidos, hay varias mejoras que se deben hacer al estadio. Esta municipalidad quiere ayudar, si es que hay algo que mejorar. No es competencia nuestra, pero igual hay la voluntad de ayudar desde hace dos años”, enfatizó el burgomaestre.

El tema del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones (ITSE) se verá luego, ya que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) debe cumplir con levantar observaciones al estado actual del estadio, principalmente en la tribuna principal.

El certificado tiene una vigencia de 2 años y se renueva con 45 días de anticipación. En este caso, lo que ocurrió no fue vencimiento de vigencia, sino que se revocó debido a que no se cumplió con levantar observaciones o deficiencias detectadas durante las inspecciones no fueron subsanadas, lo que debe hacer el IPD.

“El ITSE fue revocado porque no se han cumplido las condiciones de seguridad dentro del plazo otorgado”, aseguró Richard Asmat, gerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la MPT.

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