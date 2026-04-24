El distrito de Laredo, en la provincia liberteña de Trujillo, dio un nuevo paso en su desarrollo urbano con el inicio de la entrega de viviendas en “La Merced Urbanización”, un proyecto habitacional a cargo de la empresa Condominio La Merced SAC, subsidiaria de Agroindustrial Laredo.
En esta primera etapa, el proyecto inició la entrega de 138 viviendas, consolidándose como una propuesta que integra vivienda, infraestructura urbana y sostenibilidad, en una zona estratégica del distrito para más de 800 inmuebles que contempla todas las fases.
La ceremonia reunió al Ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate; al alcalde distrital de Laredo, Sergio Vílchez; al Gerente General de Condominio La Merced SAC, Luis Fernando Piza; así como a representantes de instituciones aliadas, en una jornada marcada por la emoción de las familias propietarias.
“Este tipo de iniciativas ayudan a cerrar brechas de vivienda y contribuyen al ordenamiento y desarrollo. Demuestra que es posible construir espacios dignos, bien planificados”, señaló Sifuentes Quilcate.
LE PUEDE INTERESAR
- La Libertad: La agitación electoral golpea a la economía local
- La Libertad: El Apra se estrella contra otro duro rechazo en las urnas
- Voto castigó a partidos que gobernaron en La Libertad
- César Acuña: rechazo popular marca el fin de una era
- La Libertad: Postularán en partidos que no pasaron la valla
- La Libertad: Observatorio ciudadano cuestiona pago de adicionales en obra vial
- APP: acusaciones y renuncias en La Libertad tras fracaso electoral
- Daniel Salaverry tras ataque: “Estoy vivo de milagro”
- Colegio Médico de La Libertad busca fortalecer ley para proteger a personal de salud
- La Libertad: Dante Chávez dice que Óscar Acuña le hizo “daño” a APP