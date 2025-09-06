El Museo de Sitio Chan Chan, en Trujillo, abrirá sus puertas este domingo 7 de setiembre de manera gratuita y ofrecerá un programa especial de actividades culturales y artísticas para todos sus visitantes.

Las actividades, que se desarrollarán entre las 9 de la mañana y 4 de la tarde, iniciarán con la presentación del grupo de batucada de la Universidad César Vallejo (UCV) y la ceremonia de izamiento de la bandera.

Posteriormente, el público podrá participar en juegos tradicionales como la dinámica Ruleta gana cultura y también en los talleres gratuitos de mate pintado, modelado en barro y pintura con iconografía Chimú, diseñados para difundir los valores excepcionales de Chan Chan, inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

El encuentro cultural también incluirá presentaciones artísticas de la Compañía de Ballet de Trujillo, la interpretación musical de Antonella Coloma Vásquez, el Bailetón universitario, la banda de rock del Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo, danzas a cargo de la UCV y la participación de la Escuela de Canto Giselle Producciones.

Además, el Grupo Scout San Jorge 83 dirigirá el taller de elaboración de pan de cazador en el bosque nativo del museo. En paralelo, la feria gastronómica contará con la participación de la provincia de Otuzco, mientras que la feria artesanal Chimú ofrecerá al público productos inspirados en la tradición local.