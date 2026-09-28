La Contraloría General de la República ha vuelto a poner en evidencia que la población del distrito de Florencia de Mora, en la provincia de Trujillo, es una de las más vulnerables ante los posibles efectos negativos asociados al fenómeno El Niño.

De acuerdo al Informe de Visita de Control N° 039-2026-OCI/0424-SVC, expedido el 23 de setiembre, se han identificado deficiencias operativas y de gestión que afectan el cumplimiento de la prevención, reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastres en el distrito.

NO CUMPLEN

Una de las observaciones más resaltantes hechas por la Contraloría tiene que ver con el hecho de que en el distrito de Florencia de Mora se conformó el Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres (GTGRD). Aunque sea complicado de entender, no se incluyó como integrante al jefe de Unidad de Defensa Civil, a pesar de ser un miembro determinante en este equipo.

Es más, cuando los inspectores de Contraloría solicitaron a la secretaria técnica del GTGRD, Teresa Enriquez, responder un cuestionario para verificar la gestión prospectiva, correctiva y reactiva ante el peligro inminente por lluvias, constataron que no se está realizando un trabajo adecuado.

En efecto, la funcionaria respondió que el GTGRD no cuenta con el programa de actividades correspondientes al 2026. Por ende, no hay seguimiento a dichas acciones, no hay sesiones de coordinación (no hay actas) ni se da cuenta al alcalde del “trabajo desarrollado”.

MAL PLAN

El órgano de control también revisó el Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres (PPRRD) elaborado en el distrito de Florencia de Mora y se detectó deficiencias relacionadas con la identificación de los puntos críticos de acuerdo al mapa de peligro por intensas precipitaciones pluviales.

La Comisión de Control hizo un trabajo de campo para realizar un contraste de la ubicación de los 17 puntos críticos y se verificó que sí existe correspondencia con varios sectores, pero hay cuatro lugares que están dentro del mapa de peligro ante lluvias, pero no fueron considerados.

Por ejemplo, en una zona muy vulnerables ubicada en la calle 27 de Mayo, entre la avenida San Valentín y prolongación 22 de Febrero, se evidenció que en el sector hay pendientes pronunciadas y vías sin pavimentar, con acumulación de tierra. Además, existen viviendas vulnerables que registran antecedentes por afectación por lluvias.

No estar considerado como un punto crítico limita el tratamiento dentro de las medidas de prevención.

Ahora bien, Contraloría verificó que en 14 puntos críticos de los 17 comprendidos en el PPRRD no se evidenció actividades de prevención. Se constató deterioro de vías y pérdida de capa asfáltica, ausencia de drenaje pluvial y buzonetas. Tampoco había muros de contención y se observó acumulación de desmonte y residuos.

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