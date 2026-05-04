La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de La Libertad realizó un operativo de fiscalización en el kilómetro 587 de la carretera Panamericana Norte, en el centro poblado El Milagro, Huanchaco.
Durante la intervención se realizaron 87 controles vehiculares y se levantaron cuatro actas por infracciones relacionadas con la prestación informal del servicio.
Asimismo, se verificó la documentación de las unidades y se brindaron recomendaciones para que pasajeros usen transportes formales.
El operativo se desarrolló de manera articulada con la PNP, SUTRAN, Migraciones y la Fiscalía de Prevención del Delito, garantizando una jornada segura y sin incidentes.
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