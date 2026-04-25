Vicky Mori Del Águila, gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), exhortó a los directivos y propietarios del Mercado Central de Trujillo que muestren iniciativa y procedan a realizar los trabajos de mantenimiento o el cambio del techo que corre el riesgo de colapsar.

VER MÁS: Municipio de Trujillo evalúa cierre definitivo del mercado Central

La funcionaria dijo que no hay que esperar que ocurra una tragedia para recién hacer las cosas. Detalló que ya se ha emitido una resolución de clausura temporal y hace poco se expidió otro documento en el que se dispone el cierre definitivo del centro de abastos.

Sin embargo, el trámite administrativo sigue su curso y será el área de Ejecución Coactiva de la MPT la que aplique la sanción cuando el proceso finalice.

“Por eso es que no podemos volver a intervenir y realizar una clausura temporal. Ellos (comerciantes) desobedecieron y tendrán que acatar lo decidido”, enfatizó.

Vicky Mori recordó que en diciembre de 2025 se realizó una denuncia ante el Ministerio Público contra los directivos del mercado por desacato a la autoridad. “Ese expediente está en trámite”, acotó.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad