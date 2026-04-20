Con el firme objetivo de reducir la incidencia de enfermedades crónicas y fomentar una cultura de prevención en la región, EsSalud La Libertad desarrolló con éxito la campaña “Actívate Hoy” en el emblemático distrito de Huanchaco. La iniciativa, enmarcada en las celebraciones por el Día Mundial de la Actividad Física, buscó sensibilizar a la población sobre la importancia de combatir el sedentarismo en todas las etapas de la vida.

La jornada central tuvo como protagonistas a los integrantes de los diversos Centros del Adulto Mayor (CAM) de la Red Prestacional, quienes demostraron que la vitalidad es una elección diaria. El Taller de Taichi del CAM Trujillo lideró las actividades con una exhibición de esta disciplina milenaria, destacando sus beneficios para el control del estrés, la mejora de la flexibilidad y el fortalecimiento del sistema cardiovascular en personas de la tercera edad.

Además de las rutinas de gimnasia rítmica adaptada, el evento se transformó en una feria de salud integral. Personal asistencial de EsSalud desplegó módulos de atención donde se realizaron chequeos preventivos de presión arterial y glucosa, así como jornadas de vacunación para completar el esquema nacional de inmunización.

Especialistas de la salud brindaron charlas informativas sobre nutrición y la necesidad de realizar al menos 30 minutos de ejercicio diario para prevenir patologías como la hipertensión y la diabetes.

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