César Sánchez Caipo, gerente general de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), informó que representantes de Real Plaza se han acercado a mesa de partes para solicitar información con relación al proceso de demolición del centro comercial.

No obstante, aclaró que los trámites propiamente dichos para empezar a derruir esa infraestructura aún no han iniciado. “Como cualquier otro administrado, solo han solicitado información”, agregó.

PROCESO

El funcionario explicó que existen una serie de procedimientos administrativos que hay seguir para construir o demoler edificaciones.

En ambos casos se tienen que presentar las respectivas solicitudes a la MPT. “Ahora, para el tema de la operatividad es otro proceso. Pero en este caso de manera efectiva no se ha realizado ninguna de las tres. Lo único que han hecho es pedir información para los trámites”, recalcó.

DEMOLER

El último miércoles, Hernán Malpartida, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Real Plaza, informó que demolerán el centro comercial para construir un nuevo mall en Trujillo.

Esto, después de más de un año de la tragedia que se vivió por la caída del techo del patio de comidas que dejó seis personas fallecidas y más de cien heridas.

“Con el nuevo Real Plaza Trujillo buscamos contribuir a una nueva etapa para la ciudad, con un fuerte compromiso con la comunidad y su desarrollo. Este proyecto es el más grande en el que nos hemos embarcado”, afirmó.

La ejecución de esta obra permitirá la generación de más de 12 mil empleos directos e indirectos; además, contribuirá de manera concreta a dinamizar la economía local y crear nuevas oportunidades para miles de familias.

A FAVOR

Francisco Huerta Benites, decano del Colegio de Economistas de La Libertad, se mostró a favor de que se construya un nuevo mall en la ciudad, pues sostuvo que eso permitirá reducir el empleo informal que actualmente está en el 63% en la provincia de Trujillo.

“También subirá el promedio salarial que está en S/ 2,100 y eso es importante. Otro detalle es que el monto de inversión es alrededor del 15% de toda la inversión pública anual de la región La Libertad y es el 5% de toda la inversión privada anual. Es decir, son montos importantes y el efecto generará mejores bienes y servicios a menores precios, pues se genera competencia”, acotó.

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