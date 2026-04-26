Debido a que persiste el problema de no poder cumplir con las cirugías electivas en el Hospital Belén de Trujillo, por el presunto riesgo de bioseguridad de los pacientes y del personal de salud por fallas en dos de las siete salas quirúrgicas, se ha tomado una decisión de emergencia.

El gerente regional de Salud de La Libertad, Gerardo Florián Gómez, sostuvo ayer que si a los cirujanos del Hospital Belén de Trujillo se les hace dificultoso operar en las salas de cirugía, entonces se procederá a redistribuir al personal especializado a otros establecimientos de salud para que cumplan con esa función.

Indicó que dichas operaciones se pueden reprogramar, por un tema de emergencia y necesidad, en el Hospital Regional de Trujillo en los turnos de la tarde. También se puede operar en el Hospital Jerusalén o en La Noria. “El objetivo es que los pacientes puedan ser operados”, dijo.

PROTESTA

El último viernes, los miembros del Cuerpo Médico del Hospital Belén de Trujillo realizaron una protesta en los exteriores del nosocomio para exigir que el Gobierno Regional (GORE) La Libertad agilice el proceso para reparar y poner en óptimas condiciones las salas quirúrgicas.

Sin embargo, Gerardo Florián Gómez no ha visto con buenos ojos esta manifestación, pues comentó que el Cuerpo Médico sabe que ya se ha adquirido equipos de aire acondicionado portátiles para que puedan funcionar las dos salas quirúrgicas mientras se termina el proceso administrativo, a fin de poder darle una solución definitiva a las fallas en esos ambientes.

“Si ellos (médicos) piensan que no se puede operar, pues con mucha más razón vamos a redistribuir al personal a otros establecimientos de salud. A mí me parece bastante raro que realicen protestas cuando ellos pidieron que se compre aire acondicionado portátiles. Los equipos ya se adquirieron y no habría mayores complicaciones en las salas de operaciones”, afirmó.

En este punto es importante mencionar que los cirujanos han advertido que a pesar de contar con aire acondicionado portátil aún persiste el riesgo de contaminación en otras salas quirúrgicas debido a una falla estructural a la hora de su construcción.

“Eso no es así. Solo hay tres motivos para que se dé una contaminación: lavado de manos incorrecto, que no se haya realizado la asepsia al campo quirúrgico y una técnica quirúrgica incorrecta. Nada tiene que ver el aire acondicionado con la contaminación. Para mí, esas protestas tienen un trasfondo político”, cuestionó el gerente.

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