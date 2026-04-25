Efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (USE) Lima y personal de serenazgo de Trujillo retiraron a cuatro jóvenes que dormían en las áreas verdes del parque Julio Gutiérrez Solari, en la urbanización Los Jardines.

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Cuando realizaban el patrullaje preventivo se percataron de la presencia de tres hombres y una mujer que habían colocado mantas para poder descansar. La rápida intervención permitió desalojarlos y así poder recobrar la tranquilidad en el lugar.

Asimismo, en el parque Orlando Lengua Peláez, situado en la urbanización Las Quintanas, desalojaron a un hombre de aproximadamente 35 años que también dormía en la zona.

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