Efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (USE) Lima y personal de serenazgo de Trujillo retiraron a cuatro jóvenes que dormían en las áreas verdes del parque Julio Gutiérrez Solari, en la urbanización Los Jardines.
Cuando realizaban el patrullaje preventivo se percataron de la presencia de tres hombres y una mujer que habían colocado mantas para poder descansar. La rápida intervención permitió desalojarlos y así poder recobrar la tranquilidad en el lugar.
Asimismo, en el parque Orlando Lengua Peláez, situado en la urbanización Las Quintanas, desalojaron a un hombre de aproximadamente 35 años que también dormía en la zona.
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