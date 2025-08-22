A balazos fueron asesinados dos jóvenes la madrugada de este viernes cuando se desplazaban a bordo de una moto lineal por la parte alta del distrito de La Esperanza, en la provincia de Trujillo.

Una de las víctimas fue identificada como Jair Anderson Alfaro Natividad, de 18 años, conocido con el apodo de “Gordo Jair”. Según información policial, el mencionado sería presunto integrante de “Los Injertos de la Cruz Blanca”, una facción de “Los Pulpos”.

EL CASO

De acuerdo a las primeras investigaciones, Alfaro Natividad estaba acompañado de Cristian Junior Mendoza Esparza (18). Ambos, al parecer, eran perseguidos por un automóvil y trataron de escapar en el vehículo menor. Sin embargo, a la altura de la cuadra 7 de la calle Carlos Phillips del sector Fraternidad II, fueron alcanzados y se produjo un ataque sin compasión.

Los sicarios apretaron el gallo en más de 20 oportunidades contra Alfaro Natividad y Mendoza Esparza, quienes quedaron tendidos en medio de la pista y en un charco de sangre. Los criminales huyeron con rumbo desconocido.

Hasta la zona llegaron personal de serenazgo de La Esperanza y del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Norte. También se apersonaron los agentes de Criminalística de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo, quienes recogieron 20 casquillos de balas alrededor de los cuerpos y lo que habla de la brutalidad del ataque.

Para la Policía, por la modalidad del ataque, maneja como hipótesis del móvil de este hecho de sangre como un presunto ajuste de cuentas.

ANTECEDENTES

“Gordo Jair” había sido detenido en julio de este año, por el presunto delito de posesión ilegal de explosivos.

CIFRAS

En lo que va del año se han registrado 182 crímenes en toda la región La Libertad.