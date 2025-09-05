Con una inversión de más de 3 millones de soles, la Municipalidad Distrital de Sitabamba ha completado el proyecto de recuperación y modernización del centro de salud local.

El proyecto, que incluyó la remodelación integral y el equipamiento del establecimiento, fue entregado oficialmente en presencia de autoridades locales y de la Red Integrada de Salud Santiago de Chuco.

​Inicialmente, el proyecto estaba bajo los lineamientos de Reconstrucción con Cambios y solo contemplaba la remodelación del centro de salud. Sin embargo, gracias a las gestiones del alcalde distrital y el gobernador regional ante la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), el proyecto se retomó y se amplió para incluir la adquisición de una ambulancia tipo II, un activo crucial para la atención de emergencias en la zona.

​La ceremonia contó con la participación de la Red Integrada de Salud Santiago de Chuco, cuyo equipo de gestión supervisó la recepción del nuevo establecimiento. Esta obra representa un paso significativo en la mejora de los servicios de salud para los habitantes de Sitabamba, garantizando una atención médica más moderna y eficiente.