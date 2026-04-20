Ha pasado más de una semana de las elecciones y aunque la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) no ha concluido con el conteo de votos, ya es posible evidenciar [al cierre de esta nota] que solo uno de los cinco congresistas de la región La Libertad que buscaban la reelección como diputados o senadores cumplió con su objetivo.

Se trata de Víctor Flores Ruiz, del partido político Fuerza Popular, quien postuló al Senado por la región La Libertad. Al 78.819% de actas contabilizadas por la Onpe, obtuvo 13,344 votos, lo que lo ubica en el primer lugar. En tanto, su principal perseguidor, Víctor León Álvarez, de Renovación Popular, sumó 11,920 sufragios.

En este caso, el mismo candidato León reconoció que ya era imposible alcanzar a Flores y por ende el representante de Fuerza Popular es el virtual senador por este departamento.

NO LO LOGRARON

Distinta fue la suerte de la congresista por Alianza para el Progreso (APP) Magaly Ruiz Rodríguez. Ella postuló al Senado Nacional, pero el electorado le dio la espalda a ella y a la agrupación política en la que milita, pues no pasó la valla electoral.

En esa misma línea se encuentra el congresista apepista Roberto Kamiche Morante, quien también pretendía formar parte del nuevo Parlamento bicameral. Él postuló sin éxito al Senado Nacional.

SIN APOYO

Otro legislador que tenía intenciones de “repetir el plato”, pero como diputado por la región La Libertad, es Juan Burgos Oliveros. Él candidateó por el partido político Podemos Perú, que al final de cuentas no pasó la valla electoral.

El quinto congresista que pretendía quedarse un periodo más, también como diputado, es Diego Bazán Calderón, de Renovación Popular. Aunque el conteo de votos de la Onpe aún continúa, el parlamentario estaría con un pie afuera debido a que los votos, hasta ayer, no le alcanzaban para obtener un escaño.

DISTRIBUCIÓN

Al 76.575% de actas contabilizadas por la Onpe, Fuerza Popular obtendría tres curules en la Cámara de diputados. El Partido del Buen Gobierno se quedaría con uno al igual que el Partido Cívico Obras.

De acuerdo a las cifras repartidoras, hasta ayer, a Juntos por el Perú le correspondería dos escaños. No obstante, Renovación Popular, con Diego Bazán, podría quitarle una curul. Eso se definirá con el avance del conteo de la Onpe.

SE ESPERABA

En relación a Magaly Ruiz y Roberto Kamiche, que no lograron reelegirse, el abogado Greco Quiroz consideró que el resultado era de esperarse, pues la ciudadanía los vinculó a un partido envuelto en actos de corrupción.

“La población le ha dado un mensaje claro a APP, porque sus dirigentes han colaborado en demostrar esa sensación de ser una agrupación política corrupta. Llevaron a candidatos como Magaly Ruiz, investigada por el caso ‘mochasueldos’ , y a Kamiche, que se salió de Perú Libre para sumarse al partido de César Acuña. La población vio esto como una burla”, manifestó.

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